Музыкальная школа в Олегенорске готова на 60 процентов

Фото: Правительство Мурманской области

Этим летом в Оленегорске масштабные ремонтные работы ведут в музыкальной школе, спортивной школе «Олимп», доме физкультуры и ледовом дворце. Объекты находились в плачевном состоянии и требовали существенных вложений. В первую очередь власти сконцентрировались на работах, направленных на сохранение зданий и их долговечную эксплуатацию.

В здании музыкальной школы был затоплен подвал и повреждена кровля. На сегодняшний день строительная готовность – 60%. Полностью готова кровля, заменены все окна и двери, завершается облицовка фасада фиброцементными плитами. Рабочие продолжают наносить декоративную штукатурку, монтировать навесные потолки и благоустраивать прилегающую территорию.

Активно идет капремонт внутренних помещений и замене вентиляции и системы электроснабжения спортивной школы «Олимп». Сейчас в здании устанавливают пульты управления, светильники, автоматические выключатели и трансформаторы напряжения, а также прокладывают воздуховоды из листовой оцинкованной стали, готовят помещения к замене отделки.

В Доме физкультуры подрядчик занимается полом.

- Здесь специально подбирали более долговечный материал. У нас есть планы по капитальному ремонту фасада и фойе комплекса, – сказал глава Оленегорска Олег Самарский.

В Ледовом дворце заменяют вентиляцию. Новая система создаст микроклимат, подходящий для содержания самой ледовой арены, но он будет комфортным для спортсменов и болельщиков.

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