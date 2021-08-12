Житель Полярных Зорь продал наркотики подростку

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Фото СУ СК России по Мурманской области

В Полярных Зорях судили 19-летнего парня. Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, его обвинили по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, несовершеннолетнему).

- 29 декабря 2020 года ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, виновный находился в одной из квартир города Полярные Зори, где безвозмездно передал своей знакомой – несовершеннолетней девушке, 2004 года рождения, вещество, содержащее наркотическое средство МДМА в форме одной таблетки. Масса вещества составила не менее 0,39 грамма, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Подросток употребила наркотики, и ей стало плохо. Врачи больницы, куда госпитализировали девушку, сообщили обо всем полиции. Свою вину парень признал.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по приговору за ранее совершенное преступление общий срок назначенного наказания составил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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