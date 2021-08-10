В Мурманске в магазине задержали ранее судимого мужчину при попытке украсть продукты

Задержанным оказался безработный 41-летний местный житель. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске задержали мужчину, попытавшегося пронести продукты мимо кассы. Инцидент произошел в одном из гипермаркетов Октябрьского округа Мурманска. Продавцы заметили подозрительного покупателя: он складывал продукты в пакет, а на выходе из торгового зала прошел мимо кассы. Об этом сообщили росгвардейцам.

- Мужчина собирался незаметно покинуть торговый центр. Но на парковке его задержали, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Задержанным оказался безработный 41-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался как к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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