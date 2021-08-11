В память о подводниках «Курска» в Мурманске проведут особую литургию

В этот день заупокойные литии отслужат и в других храмах Митрополии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В храмах Мурманской области священники совершат заупокойные литургии в память о подводниках с «Курска».

12 августа 2021 года состоится памятная церемония, посвященная 21-й годовщине гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск». Участие в ней примет духовенство Мурманской митрополии.

Она стартует в 11.10 у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, известном как «Рубка Курска». До этого в морском храме Спас-на-Водах пройдет особая Божественная литургия, во время которой состоится поминовение погибших подводников. А у самого мемориала митрополит Митрофан с духовенством отслужит заупокойную литию.

В гарнизоне Видяево, где жили почти все погибшие моряки, заупокойную литию отслужит епископ Североморский и Умбский Тарасий. До этого владыка возглавит Божественную литургию с панихидой в Никольском храме Ара-губы, откуда «Курск» уходил в свой последний поход.

В этот день заупокойные литии отслужат и в других храмах Митрополии.

Напомним: в прошлом году Мурманская митрополия изготовила и установила рядом с рубкой четыре копии икон. По периметру у них расположены портреты всех погибших подводников «Курска».

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