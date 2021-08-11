От коронавируса скончался глава Междуречья Юрий Забабурин

В Мурманскую область он приехал в 1985 году. В 1995 году возглавил музыкальную школу Междуречья. Фото: Кольский район / vk.com/club152984073

7 августа перестало биться сердце главы Междуречья Юрия Ивановича Забабурина. Он заразился коронавирусом и не смог его победить.

Юрий Забабурин родился 30 мая 1954 года в городе Воронеж в семье ветеранов Великой Отечественной войны.

- Отец Юрия Ивановича фронтовик и орденоносец. Мама пережила блокаду Ленинграда. Творческая обстановка, царившая в семье с раннего детства, определила интерес Юрия Забабурина, и оказала влияние при выборе будущей профессии, - рассказали в администрации Кольского района.

В политику Забабурин пришел далеко не сразу. По образованию он музыкант - учился в Борисоглебском музыкальном училище и Московском государственном институте культуры. После службы в Советской армии он начал свою трудовую деятельность преподавателем в Центральной музыкальной школе города Воронеж, а затем по приглашению министерства культуры ЯАССР Юрий Иванович продолжил работу в республике Саха (Якутия).

В Мурманскую область он приехал в 1985 году. В 1995 году возглавил музыкальную школу Междуречья.

- Он 44 года учил детей игре на музыкальных инструментах. А несколько лет назад, когда школа отмечала 30-летний юбилей, он добился выделения средств на ремонт, сам принимал в ремонте активное участие. В 2005 году Юрий Забабурин избирался в Совет депутатов сельского поселения Междуречье первого созыва, через 10 лет, в 2015 году, жители Междуречья вновь оказали ему доверие и он вошел в Совет депутатов третьего созыва, - добавляют в администрации.

Междуречьем Юрий Иванович руководил четыре года.

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование близким и родным Юрия Ивановича.

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