Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 августа 2021 года составило 1646 человек

За последний день выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 августа 2021 года - 1646 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе 218 умерших на 100 тысяч человек.

За последний день выявили 228 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 64 236 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области привилась от коронавируса 191 тысяча северян. План по вакцинации выполнен на 55 процентов.

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