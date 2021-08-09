В Мурманской области привилась от коронавируса 191 тысяча северян

Сейчас в регионе работает 47 прививочных бригад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, ситуация по коронавирусу в регионе все также остается напряженной, но стабильной.

- Общий коечный фонд - 1409 коек. 123 из них с ИВЛ. Более 20% - свободны. Бесплатными лекарствами обеспечили более 90 тысяч человек, - отметил министр.

Сейчас в регионе работает 47 прививочных бригад. Также продолжает работать мобильный пункт в Ледовом дворце. Более 3 тысяч человек там привили за минувшую неделю. В целом по региону вакцинировалась 191 тысяча северян (55% от плана).

Еще более 40 тысяч человек записано на вакцинацию.

Напомним: в Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Ей смогут привиться вахтовики, студенты, а также переболевшие ковидом и повторно вакцинируемые люди.

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