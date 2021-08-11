Мурманский пенсионер перевел мошенникам больше миллиона рублей

Правоохранителям 72-летний муранчанин рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский пенсионер пообщался с мошенниками и перевел им более миллиона рублей. Северянин осознал, что стал жертвой мошенников, только когда не смог связаться с лже-полицейскими. После этого мужчина обратился в полицию.

Правоохранителям 72-летний муранчанин рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

- Потерпевшему рассказали, что «правоохранители» совместно с работниками финансового учреждения зафиксированы попытки списания денежных средств со счета пожилого мужчины. В целях сохранения сбережений пенсионеру порекомендовал перевести их на резервный счет, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Поверив, пенсионер сделал все, как сообщили ему в инструкции. Он перевел на другой счет более одного миллиона рублей. После чего звонки резко прекратились. Самостоятельно связаться со звонившим пенсионер так же не смог.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

Отметим, что за эти же сутки в органах внутренних дел Мурманска обратились еще два человека с заявлениями об аналогичных преступлениях.

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