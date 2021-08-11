Максим Ярица из «Уральских пельменей» отдыхает в Мурманской области

Актер отдыхает в Мурманской области и решил познакомиться с культурой коренного малочисленного народа Кольского полуострова. Фото: Саамская деревня «САМЬ-СЫЙТ» / vk.com/lovozero51

Саамскую деревню рядом с Ловозером посетил один из участников шоу «Уральские пельмени» Максим Ярица.

Актер отдыхает в Мурманской области и решил познакомиться с культурой коренного малочисленного народа Кольского полуострова.

Это не первый звездный гость в саамской деревне за последнее время. Ранее ее посетил актер Игорь Петренко. Он находится в нашем регионе по работе - играет одну из главных ролей в сериале «Баренцево море», который снимают в Мурманской области. Ранее актера видели в одном из рыболовных магазинов Мурманска.

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