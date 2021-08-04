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Политика4 августа 2021 12:48

Рыболовный магазин в Мурманске посетили известные актеры

Игорь Петренко и Павел Турбинер снимаются в сериале "Баренцево море"
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Актеры не остались незамеченными. Фото: vk.com/snaryagenie

Актеры не остались незамеченными. Фото: vk.com/snaryagenie

Знаменитых актеров Игоря Петренко и Павла Турбинера заметили в одном из магазинов рыбалки и охоты в Мурманске. Артисты исполняют роли в сериале "Баренцево море", съемки которого проходят в заполярной столице.

Вероятно, мужчины решили выбраться на природу, чтобы поудить рыбу и отдохнуть от работы.

Лента "Баренцево море" снимается по заказу телеканала «Россия 1» и расскажет о событиях 1944 года. По предварительной информации, выход сериала в эфир запланирован на весну следующего года.

Напомним: в Мурманскую область приедет мишленовский шеф-повар Александр Вульф. Ресторатор из Германии даст рекомендации по развитию арктической кухни.

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