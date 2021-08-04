Рыболовный магазин в Мурманске посетили известные актеры

Актеры не остались незамеченными. Фото: vk.com/snaryagenie

Знаменитых актеров Игоря Петренко и Павла Турбинера заметили в одном из магазинов рыбалки и охоты в Мурманске. Артисты исполняют роли в сериале "Баренцево море", съемки которого проходят в заполярной столице.

Вероятно, мужчины решили выбраться на природу, чтобы поудить рыбу и отдохнуть от работы.

Лента "Баренцево море" снимается по заказу телеканала «Россия 1» и расскажет о событиях 1944 года. По предварительной информации, выход сериала в эфир запланирован на весну следующего года.

Напомним: в Мурманскую область приедет мишленовский шеф-повар Александр Вульф. Ресторатор из Германии даст рекомендации по развитию арктической кухни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Снято в Заполярье": Фильм о саами завоевал «серебро» на межрегиональном фестивале. Этнографическое кино посвящено жизни коренного народа Кольского полуострова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru