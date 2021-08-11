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Общество11 августа 2021 15:00

Фестиваль «Териберка» состоится в шестой раз

Мероприятие пройдет 21-22 августа
Ника СВЕТЛОВА
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Программа фестиваля появится в ближайшее время.

Программа фестиваля появится в ближайшее время.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июне из-за роста числа зараженных коронавирусом ввели ряд ограничений, в том числе запретили все массовые мероприятия, даже на свежем воздухе. Из-за этого не состоялся, как было запланировано, 17-18 июля шестой арктический фестиваль «Териберка».

Его перенесли на август, и сейчас он точно состоится.

- С учетом оценки всех данных мы готовы рассматривать на штабе с участием Роспотребнадзора разрешение на проведение отдельных мероприятий по запросу их инициаторов. Уже сейчас среди них, безусловно, проведение 21-22 августа фестиваля в Териберке, который организован в рамках мероприятий по председательству Российской Федерации в Арктическом совете, – отметил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

Программа фестиваля появится в ближайшее время. Напомним: гостей на мероприятие пустят только со специальными браслетами.

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