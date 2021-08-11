Погода в Мурманске 12 августа 2021 года: дождевое тепло задержится

В Мурманской области снова установлен максимальный пятый класс пожарной опасности.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
После противоречивого июля с его аномальной жарой и снегом в августе лето вернулось в Мурманскую область. Последние дни хоть и не без дождей, но теплые. Какая погода будет 12 августа 2021 года?
- В этот день будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем +18+23°, - сообщили в региональном гидрометцентре.
В Мурманской области снова установлен максимальный пятый класс пожарной опасности.
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