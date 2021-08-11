Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: введены новые послабления

В Мурманской области разрешили соревнования на свежем воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все лето ситуация с коронавирусом в Мурманской области складывается напряженной: более 230 зараженных в сутки и по 7-9 смертей.

Из-за этого был введен ряд ограничений, который постепенно уменьшается.

- В настоящее время у нас в области продолжается тенденция по снижению количества заболевших, количества госпитализированных и по увеличению количества выздоровевших северян. Но это не означает, что мы должны расслабляться. Соответственно, те меры, которые предпринимаются, вместе с увеличением темпов вакцинации дают положительный результат. С учетом этого мы считаем возможным и необходимым несколько смягчить ряд ограничений, которые сегодня действуют в области, - сообщил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

Так, с 12 августа разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%. Можно проводить уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей, но при этом отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидситуации в муниципалитете.

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