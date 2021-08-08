В поезде Мурманск-Адлер нашли просроченные продукты

Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вагоне-ресторане поезда "Мурманск-Адлер" при осмотре обнаружены продукты без маркировки, с истекшим сроком годности, хлеб с плесенью и гнилые овощи. Об это сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, что детей госпитализировали с диагнозом "пищевая интоксикация", а Роспотребнадзор называет причиной отправления норовирус.

- Все наши ребята добрались до Туапсе. У некоторых детей поднялась температура, они находятся под наблюдением врачей, - сообщил губернатор Андрей Чибис в соцсетях.

Сейчас ТАСС сообщает об увеличении количества госпитализированных детей до 87. Медики оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.

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