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Здоровье7 августа 2021 13:58

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 238 человек

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 7 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 51 536 человек.

Выздоровели 51 536 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 августа 2021 года, за последние сутки 238 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 63 539 человек, количество летальных исходов - 1622 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+122, всего 31 830), Североморске (+19, всего 5710) и Кандалакшском районе (+23, всего 4320).

Выздоровели 51 536 человек. На лечении остается 10 381 пациент.

Напомним: в Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Ей смогут привиться вахтовики, студенты, а также переболевшие ковидом и повторно вакцинируемые люди.

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