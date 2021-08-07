Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 августа 2021 года составило 1622 человека

За последний день выявили еще 238 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 августа 2021 года - 1622 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек. Количество летальных исходов не снижается.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения, уступая только Санкт-Петербургу. В заполярном регионе - около 215 умерших на 100 тысяч человек.

За последний день выявили еще 238 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 63 539 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

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