Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды7 августа 2021 11:29

В Апатитах установили милую скульптуру Комара Комаровича

Местным жителям новый объект искусства пришелся по душе
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Северяне просят создать в пару комару Муху-Цокотуху. Фото: Никита Безматерных

Северяне просят создать в пару комару Муху-Цокотуху. Фото: Никита Безматерных

В Апатитах в "саду камней" на улице Ферсмана поселился Комар Комарович. Скульптуру персонажа из известной сказки изваял местный скульптор Никита Безматерных.

Как рассказал автор творения "КП-Мурманск", идея пришла ему весной, когда уж очень хотелось жарких деньков.

- Устал от межсезонья, тогда и родилась мысль о комаре в ожидании тепла. За лето реализовал. А сделан он из стали, - отметил апатитчанин.

Местным жителям скульптура пришлась по душе. Они благодарят талантливого северянина и просят создать в пару комару Муху-Цокотуху.

К слову, это не первый арт-объект Никиты Безматерных. В горах находится сделанный им меч короля Артура, а еще он изваял золотую рыбку, которую из-за проделок вандалов пришлось подарить библиотеке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк у подножья горы Вудъяврчорр в Кировске благоустроят и расширят. А в Апатитах преображают улицу Дзержинского (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru