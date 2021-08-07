В Апатитах установили милую скульптуру Комара Комаровича

Северяне просят создать в пару комару Муху-Цокотуху. Фото: Никита Безматерных
В Апатитах в "саду камней" на улице Ферсмана поселился Комар Комарович. Скульптуру персонажа из известной сказки изваял местный скульптор Никита Безматерных.
Как рассказал автор творения "КП-Мурманск", идея пришла ему весной, когда уж очень хотелось жарких деньков.
- Устал от межсезонья, тогда и родилась мысль о комаре в ожидании тепла. За лето реализовал. А сделан он из стали, - отметил апатитчанин.
Местным жителям скульптура пришлась по душе. Они благодарят талантливого северянина и просят создать в пару комару Муху-Цокотуху.
К слову, это не первый арт-объект Никиты Безматерных. В горах находится сделанный им меч короля Артура, а еще он изваял золотую рыбку, которую из-за проделок вандалов пришлось подарить библиотеке.
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