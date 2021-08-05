Норвежское консульство в Мурманске изменило режим работы

Согласно опубликованному заявлению, в августе прием будут вести только по будням - с понедельника по пятницу. Фото: vk.com/norwayinmurmansk

О смене графика работы на этой неделе объявило консульство Норвегии в Мурманске.

Согласно опубликованному заявлению, в августе прием будут вести только по будням - с понедельника по пятницу. Решить вопросы по путешествиям можно с 10 до 15 часов. При этом действует режим предварительной записи.

– Прием посетителей осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (8152) 400-300, – сообщили на странице консульства в соцсети «ВКонтакте».

Напомним: в июне Финляндия смягчила режим въезда в страну. Стало известно, кто и на каких условиях может туда поехать.

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