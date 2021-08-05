Известный рыбак из Мурманска сфотографировал новое морское «чудовище»

Первый улов уже есть - мурманчанин показал «монстра», который не самом деле является обычным палтусом. Фото: Роман Федорцов

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов уже несколько лет радует жителей земного шара снимками морских «чудовищ». На самом деле это обычные обитатели морей и океанов, но многие из нас никогда не присматривались к ним, а выглядят они иногда удивительно!

Почти на все лето Роман ушел в рейс, и, уверены, после него нас ждет много интересного. Первый "улов" уже есть - мурманчанин показал «монстра», который на самом деле является обычным палтусом.

- У мальков глаза находятся на месте, но потом они начинают смещаться, и в итоге у взрослой особи один глаз находится на боковой стороне туловища, а второй - на сгибе/ребре тела, - пишет Роман Федорцов в своем Instagram.

За творчеством нашего земляка можно следить в социальных сетях.

Напомним: ранее он показывал существо без мозга, глаз и сердца.

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