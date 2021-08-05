В Мурманске в Долине Уюта заметили хромую лису с добычей

В паблике "Мурманск" пользователи отмечают, что встретить на пути лису - не страшно. Фото: Скриншот видео

Бесстрашную лисицу заметили в Долине Уюта в Мурманске - животное снял на видео северянин Игорь Симановский. Похоже, что рыжий зверь удачно поохотился - в пасти он нес свою добычу. Обедом лисы стала нутрия или ондатра.

К слову, четвероногий хромал на заднюю лапку.

В паблике "Мурманск" пользователи отмечают, что встретить на пути лису - не страшно. Главное, чтоб в город не забредали медведи, ведь его добычей станет совсем не грызун.

Напомним: недавно на автозаправку в Полярном пришла лиса. Животное взглянуло на цены на бензин и, видимо, ничего хорошего там не увидело.

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