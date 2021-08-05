В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 239 человек

На лечении остаются 10064 пациента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 августа 2021 года, за последние сутки 239 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 63 065 человек, количество летальных исходов - 1606 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+121, всего 31 587), Североморске (+19, всего 5670) и Кандалакшском районе (+19, всего 4276).

Выздоровели 51 395 человек. На лечении остаются 10 064 пациента. В Мурманской области уже не разворачивают новых коек под ковид.

Напомним: в Мурманскую область привезли вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Ею смогут привиться вахтовики, студенты, а также переболевшие ковидом и повторно вакцинируемые люди.

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