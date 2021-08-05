В Кировске возбудили уголовное дело после гибели водителя экскаватора

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото: vk.com/sumurm

22 июня в Кировске произошло ЧП - во время строительных работ погиб водитель экскаватора.

В тот день машинист гусеничного экскаватора и водитель грузовика занимались благоустройством территории в районе дома №25 по улице Ленинградской. При разгрузке песка самосвал опрокинулся на стоявший рядом экскаватор. 56-летний экскаваторщик оказался зажат в кабине. Травмы оказались не совместимы с жизнью и мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Причиной смерти стала механическая компрессионная асфиксия от сдавления груди.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека".

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователь осмотрел место происшествия, изъята имеющая значение документация. В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Расследование уголовного дела продолжается.

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