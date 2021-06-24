В Кировске во время строительных работ погиб водитель экскаватора

Водитель экскаватора погиб на месте. Фото: СКР по Мурманской области

В обстоятельствах беды, случившейся днем 22 июня у дома №25 на улице Хибиногорской в Кировске, разбираются следователи. Здесь во время строительных работ погиб 56-летний водитель экскаватора.

В тот день он находился на закапывании траншеи за одним из зданий.

- Во время разгрузки песка из кузова самосвала произошло его опрокидывание на стоявший рядом экскаватор. Водитель экскаватора оказался зажат в кабине. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

В данный момент проводится доследственная проверка. Под уголовное преследование могут попасть водитель самосвала и руководство компании, которая организовала работы на объекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Териберке мужчина пошел помогать другому рыбаку и пропал. Лодку Николая Никольского нашли на следующие сутки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru