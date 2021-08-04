"Всю ночь с тазами и полотенцами": жители Мурманска жалуются на протекшие крыши

Стоит отметить, что в администрации Мурманска уже решают возникшие коммунальные проблемы. Фото: Скриншот видео.

Минувшей ночью на Мурманск обрушился сильный ливень - только за сутки в городе выпало больше половины месячной нормы осадков. Непогода доставила массу хлопот местным жителям. Так, в некоторых домах протекли крыши. Во дворах тоже было не пройти без резиновых сапог.

- То, что сейчас творится на улице, происходит и у меня дома. Слов, конечно, у меня нет, но есть видео. Управляющая компания ничего не может сделать, - рассказывает северянка в паблике "Мурманск".

Подобные протечки, только уже в подъездах, случились на улице Осипенко и Нахимова.

Мурманчанка Ольга Предейн отметила, что протекли панельные дома в стыках.

- Я такого не видела еще, жалко ремонт у людей. Всю ночь не спали, с полотенцами и тазами, - прокомментировала женщина.

Справедливости ради стоит отметить, что в администрации Мурманска уже решают возникшие коммунальные проблемы.

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