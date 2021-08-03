В Мурманск приедет мишленовский шеф-повар Александр Вульф

Ресторатор проведет мастер-классы для своих мурманских коллег по цеху. Фото: правительство МО

Мурманскую область посетит шеф-повар Александр Вульф, трижды удостоенный звезды Мишлен. Александр основал ресторан изысканной русской кухни «Тройка» в Германии.

Как сообщили в правительстве региона, Вульф познакомится с блюдами местной кухни и поделится своим богатым опытом с представителями мурманских ресторанов.

Ресторатор проведет мастер-классы для своих мурманских коллег по цеху. Северные повара смогут получить рекомендации по действующему меню и развитию арктической кухни в Заполярье.

Напомним: норвежский журналист посетил Мурманск и расхвалил местные деликатесы. По словам иностранца, блюда стали по сравнению с 80-ми годами гораздо вкуснее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От трески до ледокола: Какие достопримечательности Мурманской области могут стать "сокровищами России". Заполярный регион участвует в масштабном национальном конкурсе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru