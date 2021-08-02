Альпинисты из Мурманска попали в Кабардино-Балкарии под камнепад

Альпинистов доставили в республиканскую больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое туристов из Мурманска попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел утром 1 августа в ущелье Безенги. Два человека, 1973 и 1978 годов рождения, поднимались на гору Джангитау. На высоте 4100 метров группа попала под камнепад.

– Один из альпинистов получил травмы и ушибы. Рация работала, и они связались с МЧС. С помощью вертолета и высокогорного спасательного отряда МЧС их эвакуировали, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарской Республики.

Альпинистов доставили в республиканскую больницу. От госпитализации они отказались.

Напомним: в Умбе продолжаются поиски пропавшего дайвера. Он не выплыл после погружения.

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