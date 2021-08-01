Под Североморском произошло смертельное ДТП

Авария случилась на Мурманском шоссе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На дороге Североморск - Мурманск 1 августа произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. На место происшествия стянуты экстренные службы.

- Около 17.00 на 30-м километре автодороги Р-21 "Кола" (автоподъезд к Североморску) столкнулись BMW и автобус № 105. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По предварительным данным, три человека пострадали в легковом автомобиле, один из пострадавших погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске виновника страшного ДТП с пострадавшими ждет суд. Мужчина вел машину в состоянии наркотического опьянения и на огромной скорости влетел в Audi (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru