В Мурманске виновника страшного ДТП с пострадавшими ждет суд

В ДТП водитель и пассажир Audi получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2019 года в Мурманске произошло серьезное ДТП. Водитель Renault, будучи под наркотиками, на полной скорости влетел в Audi, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Книповича.

- Прибывшим на место ДТП инспекторам ДПС виновник аварии предъявил документы на имя своего брата, а также представился его именем. Но полицейские смогли установить настоящую личность нарушителя. Им оказался 35-летний мурманчанин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В ДТП водитель и пассажир Audi получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения". Сотрудники полиции провели целый комплекс специальных и технических экспертиз.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителя Renault может ждать до 7 лет лишения свободы.

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