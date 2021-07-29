В Умбе ищут пропавшего дайвера

Общее количество задействованных сил и средств - 10 человек и 5 единиц техники. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Умбе пропал дайвер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- 29 июля в 10.20 в оперативно-дежурную службу по системе «112» поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода после погружения не выплыл дайвер. На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного подразделения «Кировск», спасатели ПСП Кандалакши АСС ГОКУ «УГОЧС и ПБ МО», - уточнили в спасательном ведомстве.

Общее количество задействованных сил и средств - 10 человек и 5 единиц техники.

Напомним: житель Мурманска уехал на рыбалку и пропал. 52-летнего Андрея Моисеева ищут с 20 июля.

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