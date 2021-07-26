Житель Мурманска уехал на рыбалку и пропал

Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманской области объявлены поиски нового пропавшего. Речь идет о 52-летнем Андрее Моисееве, который 20 июля уехал из Мурманска на рыбалку и перестал выходить на связь.

Известно, что северянин был на Mitsubishi Pajero синего цвета, госномер Р381ВУ51.

- Предположительно Андрей отправился в сторону Титовки, - сообщили в поисковом отряде "МурманСпас".

Всех, кто может помочь в поиске мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дороге Оленегорск - Ловозеро водитель заснул за рулем и влетел в скалу. На обочине машина перевернулась [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru