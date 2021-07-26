На дороге Оленегорск - Ловозеро водитель заснул за рулем и влетел в скалу

Во время съезда на обочину иномарка не только перевернулась, но еще и врезалась в скалу. Фото: Скриншот видео

26 июля в Мурманской области произошла авария с участием всего одной машины. В нее попал уставший водитель.

- В 8.25 в районе 10 километра автодороги Оленегорск - Ловозеро водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Ловозеро в сторону Оленегорска, уснул за рулем и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Во время съезда на обочину иномарка не только перевернулась, но еще и врезалась в скалу.

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