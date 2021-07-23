Из Хибин эвакуировали туристку с хроническим заболеванием

Спасатели, забрав пострадавшую на контрольно-спасательный пункт "Куэльпорр". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 июля спасателям поисково-спасательного отряда "Кировск" пришлось подниматься в Хибины. Оттуда они эвакуировали заболевшую туристку.

- Девушке с хроническим заболеванием в горах стало плохо. Спасатели, забрав пострадавшую на контрольно-спасательный пункт "Куэльпорр", доставили ее в лечебное учреждение Кировска, - сообщили в группе Северо-Западного регионального ПСО МЧС России.

Напомним: заболевшего коронавирусом жителя Островного вывезли спецрейсом. Мужчине понадобилась госпитализация.

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