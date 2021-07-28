С августа все пункты пропуска Мурманской области будут пускать с едой

Теперь проблема с тем, как увезти из Норвегии или Финляндии местные продукты, решена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 августа КПП в Мурманской области заработают по новым правилам. Если раньше провозить еду можно было только через аэропорт "Мурманск" и "Борисоглебск", то теперь фитосанитарный контроль появится на "Салле" и "Лотте".

- Таким образом, с 11 августа текущего года во всех пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности Мурманской таможни, станет возможным перемещение через границу продукции животного и растительного происхождения, живых животных (в том числе домашних питомцев и кормов для них) в соответствии с установленным порядком и законодательством, - сообщили в ведомстве.

Теперь проблема с тем, как увезти из Норвегии или Финляндии местные продукты, решена. Осталось, чтобы открылись границы, которые из-за пандемии коронавируса уже год на замке.

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