Погода в Мурманске на 23 июля 2021 года: на Севере снова "холодильник"

24 июля будет чуть теплее - до +16 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода в Мурманской области остается прохладной. Зонтик и ветровка - главные наши спутники при выходе на улицу.

- 23 июля в регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Кольский полуостров все еще находится под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. 24 июля будет чуть теплее - до +16 градусов.

Напомним: в Мурманске закончился полярный день. Ему на смену приходят белые ночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе дороги на Серебрянские ГЭС заметили снег. Снежную кашу в Мурманской области сняли на видео (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru