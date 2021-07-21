В районе дороги на Серебрянские ГЭС заметили снег

Долго снежинки на земле не задержатся. Фото: скрин видео

Этим летом погоду в Мурманской области качает из стороны в сторону. То у нас аномальная жара с грозами, то штормовой ветер и ливни. А в Мурманске на днях и вовсе выпал град.

Очередные нетипичные осадки заметили в районе автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Там образовалась снежная каша вперемешку с песком.

- На ветропарке снег. Однако, лето, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" северянин Павел Чирков.

Надолго снежинки на земле точно не задержатся, все-таки не настолько в Заполярье холодно, чтобы посреди лета возвращалась зима.

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