В районе дороги на Серебрянские ГЭС заметили снег

Долго снежинки на земле не задержатся. Фото: скрин видео
Этим летом погоду в Мурманской области качает из стороны в сторону. То у нас аномальная жара с грозами, то штормовой ветер и ливни. А в Мурманске на днях и вовсе выпал град.
Очередные нетипичные осадки заметили в районе автодороги Кола-Серебрянские ГЭС. Там образовалась снежная каша вперемешку с песком.
- На ветропарке снег. Однако, лето, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" северянин Павел Чирков.
Надолго снежинки на земле точно не задержатся, все-таки не настолько в Заполярье холодно, чтобы посреди лета возвращалась зима.
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