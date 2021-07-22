В Мурманске закончился полярный день

В более северных уголках Кольского полуострова полярный день еще продолжается. Фото: Олег ФИЛОНОК

23 июля Мурманск покидает полярный день. Солнышко уже не будет светить круглые сутки - вместо этого наступят белые ночи, которые продлятся до 15 августа. А дальше, до декабря, будет обычная смена суток.

Полярный день в Мурманске продлился 62 дня. Что интересно, благодаря атмосферной рефракции, полярный день длиннее полярной ночи в заполярной столице в полтора раза. Все же природа пытается компенсировать недостаток света, которого так не хватает зимой.

- В более северных уголках Кольского полуострова полярный день еще продолжается, территорию области он покинет 28 июля, когда солнце зайдет на мысе Немецкий (полуостров Рыбачий), - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

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