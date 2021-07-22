В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 263 человека

На лечении остаются 7596 пациентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 22 июля 2021 года, за последние сутки 263 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+134, всего 29851). На втором месте Североморск (+20, всего 5358). Тройку замыкает Кандалакшский район (+10, всего 4006).
Поправились и вернулись к обычной жизни 50 526 северян и гостей Заполярья. На лечении остаются 7596 пациентов.
Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом. Темп прироста заболеваемости наконец-то снизился (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru