В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 263 человека

На лечении остаются 7596 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 22 июля 2021 года, за последние сутки 263 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+134, всего 29851). На втором месте Североморск (+20, всего 5358). Тройку замыкает Кандалакшский район (+10, всего 4006).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 526 северян и гостей Заполярья. На лечении остаются 7596 пациентов.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек.

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