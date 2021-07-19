План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%

В Мурманской области от коронавируса привились 155 тысяч северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен почти на 45%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Всего прививку сделали 155 тысяч человек, - уточнил глава профильного ведомства.

Напомним: с 17 июля в торгово-развлекательных центрах Мурманска перестали работать мобильные пункты вакцинации, но заработал пункт в Ледовом дворце спорта. За выходные его посетило 720 человек. Всего прививочных пункты от COVID-19 в регионе 29, в том числе четыре мобильные.

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