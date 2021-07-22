Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом

Студентов высших и средних учебных заведений области будут заселять в общежития только со справкой о перенесенном коронавирусе или о вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мурманской области ежедневная статистика по коронавирусу не радует: 8-9 смертей за сутки, не менее 250 зараженных. Однако главный санитарный врач региона Лена Лукичева отметила, что все-таки темп прироста замедлился, пусть и на скромные 0,05%.

- Это говорит о том, что мы остаемся на высоких цифрах, но не растем. По возрастным группам отличается наибольший предельный рост заболеваемости у северян от 18 до 29 лет, - сообщила Лена Лукичева.

Одно из ее предложений, связанное с этими данными, поддержали в правительстве Мурманской области: студентов высших и средних учебных заведений области будут заселять в общежития только со справкой о перенесенном коронавирусе или о вакцинации.

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