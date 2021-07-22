Жители Мурманской области могут получить два отгула после вакцинации

В день вакцинации и после лучше давать отгулы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Процент выполненного плана движется к 50.

Напомним: еще в июне зашел разговор, что желающим пройти процедуру надо давать выходной. Однако, делать это или нет, остается на усмотрение работодателя. Губернатор Андрей Чибис призвал последних все же отпускать людей на отдых.

- Я своим постановлением рекомендовал работодателям давать отгулы. Человеку, который идет на прививки, надо дать возможность отдохнуть. Как правило, люди неплохо переносят, но есть и те, кто переносят и с температурой в этот день, и это нормальная ситуация. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую дать отгул, - отметил глава региона.

Причем заработная плата должны быть сохранена.

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