Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: сделавшим прививку от коронавируса будут давать выходной

Северянам. которые захотят вакцинироваться, будут давать два дополнительных выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Мурманской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий северян. Всего в регионе прививку от COVID-19 сделали уже 170 тысяч человек, что составляет 30% от плана.

Северян призывают активнее вакцинироваться. А так как первые дни после укола могут быть непростыми (некоторые испытывают слабость и ломоту в теле, у них поднимается температура и т.д.), оперштаб при правительстве Мурманской области рекомендовали давать тем, кто хочет пройти процедуру, послабления в работе.

- А именно - предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от ковида, - уточнили в оперштабе.

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