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Здоровье21 июля 2021 13:51

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 261 человек

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 21 июля 2021 года
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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На лечении остаются 7426 пациентов.

На лечении остаются 7426 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 21 июля 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Мурманске (+131). Еще по 18 северян подхватили опасную инфекцию в Североморске, Кандалакшском районе, Мончегорске и Кольском районе.

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 442 северянина. На лечении остаются 7426 пациентов.

Напомним: мутировавший коронавирус опаснее и проявляется быстрее. Ситуация с COVID-19 в Мурманской области остается напряженной.

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