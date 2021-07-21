В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 261 человек

На лечении остаются 7426 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 21 июля 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Мурманске (+131). Еще по 18 северян подхватили опасную инфекцию в Североморске, Кандалакшском районе, Мончегорске и Кольском районе.

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 442 северянина. На лечении остаются 7426 пациентов.

Напомним: мутировавший коронавирус опаснее и проявляется быстрее. Ситуация с COVID-19 в Мурманской области остается напряженной.

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