В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 261 человек

На лечении остаются 7426 пациентов.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 21 июля 2021 года, за последние сутки 261 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Мурманске (+131). Еще по 18 северян подхватили опасную инфекцию в Североморске, Кандалакшском районе, Мончегорске и Кольском районе.
Поправились и вернулись к обычной жизни 50 442 северянина. На лечении остаются 7426 пациентов.
Напомним: мутировавший коронавирус опаснее и проявляется быстрее. Ситуация с COVID-19 в Мурманской области остается напряженной.
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