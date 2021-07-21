В Заозерске два военнослужащих получили штрафы за незаконный вылов краба

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заозерский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух военнослужащих местных войсковых частей. Мужчины занимались незаконной добычей камчатского краба и попались правоохранителям.

Любители морских деликатесов вину в совершении преступления признали, в содеянном раскаялись.

- С учетом смягчающих вину обстоятельств и в связи с возмещением причиненного ущерба, суд назначил военнослужащим наказание в виде штрафов, - сообщили в пресс-службе заозерского военного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним: в Мурманской области поймали браконьера с крабом по цене Porsche Cayenne. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе Туманного задержали браконьера с 430 килограммами камчатского краба. Стоимость деликатесов оценили более чем в 2 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru