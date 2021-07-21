В Заозерске два военнослужащих получили штрафы за незаконный вылов краба

Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заозерский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух военнослужащих местных войсковых частей. Мужчины занимались незаконной добычей камчатского краба и попались правоохранителям.
Любители морских деликатесов вину в совершении преступления признали, в содеянном раскаялись.
- С учетом смягчающих вину обстоятельств и в связи с возмещением причиненного ущерба, суд назначил военнослужащим наказание в виде штрафов, - сообщили в пресс-службе заозерского военного суда.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним: в Мурманской области поймали браконьера с крабом по цене Porsche Cayenne. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.
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