В Мурманской области поймали браконьера с крабом по цене Porsche Cayenne

Ущерб составил порядка 12 миллионов рублей. Фото: ПУ ЗАР

На 9-ом километре автодороги Р-21 "Кола - Серебрянские ГЭС" пограничники поймали браконьера на "ВАЗе", который пытался вывезти 119 брикетов мяса камчатского краба. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил порядка 12 миллионов рублей - почти стоимость Porsche Cayenne.

В отношении злоумышленника собираются возбудить дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море или открытом море".

- Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

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