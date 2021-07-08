В районе Туманного задержали браконьера с 430 килограммами камчатского краба

Автомобиль мужчины и морские деликатесы правоохранители изъяли. Фото: ПУ ЗАР

В Мурманской области поймали очередного "крабового" браконьера. Мужчину задержали в 10 километрах от поселка Туманный.

- Злоумышленник перевозил в машине 324 комплекта конечностей камчатского краба. Общий вес морских биологических ресурсов составил более 430 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил свыше 2 миллионов рублей, - сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному Арктическому району.

Автомобиль мужчины и морские деликатесы правоохранители изъяли, а в отношении самого браконьера возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ -"Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

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