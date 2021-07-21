Убивших на глазах у жены и сына мужчину преступников из Североморска будут судить

Пока один из обвиняемых ходил по квартире в поисках ценных вещей, второй кричал женщине, что убьет и ее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 декабря 2020 года в Североморске на улице Саши Ковалева произошло жестокое убийство. Двое мужчин 30 и 55 лет, ранее уже не раз судимые, вечером пришли домой к знакомому, чтобы избить его - ранее между ними был конфликт.

Как только мужчина открыл дверь, на него набросились и стали бить его руками и ногами прямо в прихожей. В этот момент в квартире находились жена и 11-летний сын жертвы. Они успели спрятаться в туалете, пока шла бойня.

Североморца избили так, что он умер на месте. Пока один из обвиняемых ходил по квартире в поисках ценных вещей, второй кричал женщине, что убьет и ее.

- Злоумышленники скрылись из квартиры, однако один из них задержан непосредственно после совершения противоправного деяния недалеко от дома потерпевших. Второй обвиняемый задержан благодаря совместным действиям с сотрудниками полиции при попытке покинуть территорию ЗАТО г. Североморск в районе контрольно-пропускного пункта в багажнике автомобиля, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас оба злодея находятся под стражей, следователи возбудили уголовные дела: в отношении первого - по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нем лица с применением насилия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством); второго – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица с применением насилия) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Впереди у обвиняемых - суд.

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