В Североморске женщина с сыном спряталась в туалете, пока убивали ее мужа

Мужчины ворвались в квартиру и стали избивать ее хозяина. Фото: СКР по Мурманской области

В одной из квартир на улице Саши Ковалева в Североморска ночью 2 декабря уже готовились спать, но к семье пришли незваные гости. Хозяин дома опрометчиво открыл дверь двум приятелям, ломившимся к нему, и это стало его роковой ошибкой.

30-летний и 55-летний жители Североморска раньше не раз нарушали закон. Тот, что помоложе, был судим по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). А его старший товарищ часто покушался на чужое имущество – таких преступлений за его плечами более десятка, в том числе одна непогашенная судимость.

В тот вечер товарищи приняли на грудь и пришли к знакомому с четким желанием его покалечить. Сейчас в официальной информации от следователей это звучит как «мотивом совершения преступления явились неприязненные отношения между обвиняемыми и потерпевшим». Что же именно не поделили мужчины – только предстоит выяснить.

Сейчас обвиняемые в убийстве находятся под стражей. Фото: СКР по Мурманской области

- Обвиняемые стали избивать хозяина квартиры, нанесли ему не менее 10 ударов кулаками и по лицу и тело. В этот момент в квартире находились жена погибшего и его 11-летний сын, они успели спрятаться в туалете, мужчины их не тронули. От полученных телесных повреждений глава семейства скончался на месте преступления, а его знакомые сбежали, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Но далеко уйти обвиняемые в убийстве не успели. Одного задержали почти сразу же возле дома, где произошла кровавая драма. А второго – через короткий промежуток времени. Второй мужчина попытался скрыться от полиции и выехать из закрытого города через КПП в багажнике машины. Но на тот момент правоохранительные органы уже знали, что по Североморску ходит убийцы, поэтому шансов у северянина не было.

В отношении душегубов возбудили два уголовных дела: по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия). Сейчас они заключены под стражу.

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