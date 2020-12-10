Полиция ищет вандала, который забрался на инсталляцию оленя в центре Мурманска

Правоохранители выяснят, был ли причинен ущерб инсталляции. Фото: скриншот

К новогодним праздникам Мурманск засиял тысячами ярких огоньков. По всему городу установлены интересные световые фигуры, которые радуют глаз и поднимают настроение в полярную ночь.

Однако вместе с этим активизировались и вандалы. Так, на площади Пять Углов неизвестные разбили шарики в инсталляции подсвечника. После этого появился другой хулиган (или тот же?), который забрался на одного из мерцающих оленей, установленных в центре города. Проделку северянина, которую он выложил в Instagram, северяне не оценили.

- Таких штрафовать надо на значительную сумму и в следующий раз, когда руки потянулись бы, он бы подумал о последствиях! - возмутилась в паблике "Мурманск" местная жительница Виктория Сухомлинова.

Чтобы найти нарушителя, Центр городского развития обратился с заявлением в полицию.

- По данному факту сейчас проводится проверка. Будет установлено, был ли причинен ущерб городскому имуществу после действий молодого человека, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

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