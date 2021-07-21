В Мурманске мужчина выхватил сумку из рук пенсионерки и сломал ей плечо

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ - разбой, максимум, что ему грозит - до 8 лет лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

61-летняя женщина в Мурманске пострадала от рук злоумышленника. Как уточнили в МВД региона, Она стояла у подъезда дома на улице 6-й Комсомольской батареи, когда неизвестный выхватил у нее сумку.

Мужчина набросился на нее со спины, забрал вещи и сбежал, женщина получила закрытый перелом плечевой кости. По приметам сотрудники ППС нашли злоумышленника.

- Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения. Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного похищенное имущество пенсионерки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ - разбой, максимум, что ему грозит - до 8 лет лишения свободы.

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