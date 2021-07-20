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Происшествия20 июля 2021 15:44

Транспортная прокуратура проводит проверку после розлива мазута в Кольском заливе

Последствия локального загрязнения устраняются
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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В ведомстве выяснят все обстоятельства случившегося. Фото: транспортная прокуратура

В ведомстве выяснят все обстоятельства случившегося. Фото: транспортная прокуратура

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства после происшествия в Кольском заливе. Напомним: при заправке танкера Tianlong Spirit в воду попали нефтепродукты, а именно судовой мазут. Разлитое топливо оградили плавучими заграждениями.

- На место происшествия выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. На данный момент последствия локального загрязнения устраняются, - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве выяснят все обстоятельства случившегося, вызовут для объяснений представителя судовладельца, при наличии оснований примут меры.

В Кольском заливе разлился мазут
Автор: мурманская транспортная прокуратура

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