Транспортная прокуратура проводит проверку после розлива мазута в Кольском заливе

В ведомстве выяснят все обстоятельства случившегося. Фото: транспортная прокуратура

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства после происшествия в Кольском заливе. Напомним: при заправке танкера Tianlong Spirit в воду попали нефтепродукты, а именно судовой мазут. Разлитое топливо оградили плавучими заграждениями.

- На место происшествия выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. На данный момент последствия локального загрязнения устраняются, - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве выяснят все обстоятельства случившегося, вызовут для объяснений представителя судовладельца, при наличии оснований примут меры.

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